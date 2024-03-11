أوّل تعليق إسرائيلي على ضربة بعلبك.. هذا ما تمّ استهدافه!

علّقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على الضربة الجوية التي طالت منطقة البقاع - شرق لبنان، مساء الإثنين.



Advertisement ووصفت الصحيفة قصف البقاع بـ"الهجوم غير العادي"، متحدثة عن "سقوط ضحايا" جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. ووصفت الصحيفة قصف البقاع بـ"الهجوم غير العادي"، متحدثة عن "سقوط ضحايا" جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.



ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الهجوم الذي طال محافظة بعلبك اللبنانية، يقع على بُعد 100 كلم شمال مستوطنة المطلة.



بدورها، تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن الهجوم الذي شهدته بعلبك، استهدف مركز صيانة تابع لـ"حزب الله".

قصف عنيف

وكانت معلومات "لبنان24" أفادت بأن القصف الإسرائيلي طال بلدة أنصار البقاعية بواسطة عددٍ من الصواريخ، موضحة أنّ الإستهداف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.



من ناحيتها، تحدثت قناة "المنار" عن حصول غارتين، الأولى طالت مبنى في محيط بلدة طاريا فيما الثانية طالت مبنى آخر في محيط بعلبك عند مفرق بلدة أنصار.



وفي منشور له، أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن المنطقة تعرضت لعددٍ من الغارات الإسرائيلية استهدفت دورس وطاريا وشمسطار، مشيراً إلى أنهُ لا معلومات دقيقة حتى اللحظة عن سقوط شهداء.