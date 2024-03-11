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لبنان

بعد القصف.. وزير يتحدث عن بعلبك: إنها قلعة الشهداء

Lebanon 24
11-03-2024 | 17:32
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر حسابهِ على منصة "إكس" قائلاً: "بعلبك قلعة الشهداء وقسم ‎الامام الصدر إمام ‎المقاومة، وبقاعها قمح التضحية وبيادر العطاء. من بعلبك الى كل الوطن ثلاثية ‎الجيش والشعب والمقاومة متأصلة وتنتصر".
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