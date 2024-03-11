بعد القصف.. وزير يتحدث عن بعلبك: إنها قلعة الشهداء

كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر حسابهِ على منصة "إكس" قائلاً: "بعلبك قلعة الشهداء وقسم ‎الامام الصدر إمام ‎المقاومة، وبقاعها قمح التضحية وبيادر العطاء. من بعلبك الى كل الوطن ثلاثية ‎الجيش والشعب والمقاومة متأصلة وتنتصر".

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