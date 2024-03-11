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لبنان

فيديو يوثق لحظة قصف بعلبك هذا المساء.. المشهد مرعب!

Lebanon 24
11-03-2024 | 17:40
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انتشر موقع فيديو يوثق الهجوم الإسرائيلي الذي طال منطقة بعلبك - شرق لبنان، مساء اليوم الإثنين، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
 
وأظهر المقطع المصور لحظة حصول الغارة الجوية التي طالت مبنى مؤلفاً من 3 طبقات بين بلدتي دورس وأنصار.
 
من جهتها، علّقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على الضربة الجوية التي طالت منطقة البقاع، واصفة ما حصل بـ"الهجوم غير العادي".
 
وتحدثت الصحيفة عن "سقوط ضحايا" جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، لافتة إلى أنّ الهجوم الذي طال محافظة بعلبك اللبنانية، يقع على بُعد 100 كلم شمال مستوطنة المطلة.
بدورها، تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن الهجوم الذي شهدته بعلبك، استهدف مركز صيانة تابع لـ"حزب الله".
 
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