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لبنان
إستياء
Lebanon 24
11-03-2024
|
19:00
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نُقل عن قيادي رفيع في حزب بارز استياءه البالغ من حملة غير بريئة لرئيس تيار معروف، في ظرف داخلي بالغ الصعوبة والحساسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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