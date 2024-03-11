غارات اسرائيلية ليلا على بعلبك وميقاتي يؤكد متابعة الاتصالات لإبعاد الحرب عن لبنان

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يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى توجيه دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء نهار الثلثاء المقبل بجدول أعمال سيُصار إلى توزيعه لاحقاً، في حال تبيّن ان النصاب الوزاري المطلوب مؤمن.وكان رئيس الحكومة أكد عقب زيارته لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في اول أيام رمضان "اننا نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محليا ودوليا لإبعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما أصيب به وطننا حتى الآن ، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لارواحهم، وباذن الله فان الامور لن تتطور أكثر من ذلك".وتمنى ان تجري الانتخابات الرئاسية "في أسرع وقت، واليوم قبل الغد، لان الانتخاب ضروري لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الإصلاح المطلوبة".وقال "انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية أمل من اجل الاصلاح والحل في البلد".في المقابل، وفي ظل جولة جديدة سيقوم بها سفراء مجموعة الدول الخماسية على القيادات، زارت امس السفيرة الأميركية ايزا جونسون رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في بنشعي. كما التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.وكتبت" الديار": فيما لفتت السفارة الاميركية الى ان الزيارة للتعارف بعد توليها مهامها كسفيرة لبلادها في لبنان، لفتت مصادر سياسية الى ان اهميتها تكمن في توقيتها، حيث جاءت عقب «تهليل» المعارضة لاجتماع وفدها مع المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين، ليتبين ان الاميركيين لا يضعون «فيتو» سياسي على احد، وهم منفتحون على الجميع، بعيدا عن الحسابات اللبنانية الضيقة.ميدانيا، نفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية، مساء مساء على منطقة تقع بيم بلدتي «الأنصار» و«دورس» في جنوب مدينة بعلبك.وأسفرت الغارات عن سقوط شهيد وعشرة جرحى نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، بينهم إصابات بجروح خطيرة.وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق الذي سببته الغارات.