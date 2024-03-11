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لا تزال مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» الرئاسية محور متابعة داخلية وسط تصاعد التباينات في شأنها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري واطراف في المعارضة.وكتبت " النهار": احدث تصنيفات المشهد السياسي الداخلي عادت الى نقطة البدايات ونقطة المراوحة ونقطة الدوامة التي تدور حولها الازمة الرئاسية وذلك من خلال الشكوك التي أثارها "انكفاء" رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقفه السابق لجهة "تنازله" عن ترؤس أي "جلسة مشاورات" يتداعى اليها النواب، كما تلحظ ذلك مبادرة "كتلة الاعتدال الوطني"، ولكنه منذ السبت الماضي استعاد التشدد المفاجئ في اعتبار انه هو وحده رئيس المجلس وهو من يعود اليه رئاسة "جلسة الحوار" لا المشاورات ووضع آليتها بما يعني العودة الى نقطة الصفر تماما.وبدا واضحا ان تبديل بري لموقفه أزال تقريبا ما سمي معالم التقدم في مبادرة "كتلة الاعتدال" او معالم "المرونة" في موقف بري السابق لاجتماعه يوم السبت الماضي مع وفد "كتلة الاعتدال"، ولو ان الأخيرة لا تزال تصر على التأكيد بانها ماضية في مبادرتها، وأنها ستقوم بجولة ثانية على الكتل النيابية. ولكن ما توقعه المراقبون في ان يعيد إصرار بري على ترؤسه جلسة المشاورات وتوصيفها بجلسة حوار، اثارة رفض الكتل والقوى المعارضة أساسا للحوار كما طرحه رئيس المجلس مرات عدة خصوصا بعد موافقة معظم هذه الكتل والقوى على إعطاء مبادرة "الاعتدال" فرصتها الكاملة، قد صح امس بدليل الموقف الانتقادي الحاد الذي سجله "القوات اللبنانية" على بري.وكتبت" نداءالوطن": كادت أن تسقط محاولة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد كلام الرئيس نبيه بري الذي نعى مبادرة تكتل «الاعتدال» النيابي، وإعلانه تمسّكه بحصرية الدعوة الى الحوار، وذلك قبل أن يتراجع عن هذا الكلام بكلام مخالف له تماماً، عقب ردٍّ هو الأعنف تصدره «القوات اللبنانية « ضد رئيس البرلمان.وجاء في ردّ الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»: «اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر أن رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ في أن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية». وأضافت «القوات»: «هذا مخالف للدستور، ويتناقض وميثاق العيش المشترك، ولن يسير به أحد». وتابعت: «سخّف الرئيس بري ومزّق وتلاعب مئات، بل آلاف المرات بمفهوم الحوار». وختمت: «المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية».وفي قراءة لأوساط المعارضة عبر «نداء الوطن» لما يشهده الاستحقاق الرئاسي حالياً، قالت: «إنّ موقف بكركي مؤيد لمبادرة «الاعتدال» ، وأنّ المسيحيين بمرجعياتهم الروحية وكتلهم النيابية هم مع الخيار الثالث وضد ما يحصل من تشبيح على الدستور».وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن موقف الرئيس نبيه بري بشأن ترؤسه الحوار من دون شروط مسبقة أعاد خلط الأمور بالنسبة إلى مسعى تكتل الاعتدال الوطني، واعتبرت أن هذا الموقف يستتبع ردود فعل ، ما قد يؤخر تقدم هذا المسعى.واوضحت أنه في المقابل لا يمكن الحديث عن انتهاء هذا المسعى، ومن هنا فإن الأيام النقبلة تحمل معها اجوبة بشأن ما قد يحصل حول تفاعلها ، معتبرة أن قوى المعارضة تتدارس الخطوة المقبلة ومن المرتقب أن يصدر عنها موقف ، لافتة إلى أن هناك إمكانية في أن يتم تجاوز كلام الرئيس بري بأعتبار ات الهدف انعقاد جلسة الأنتخاب، ولذلك لا بد مت انتظار الوقت لمعرفة ما يمكن أن يحل بهذا المسعى.وكتبت" الديار": بعد زيارة النائب علي حسن خليل الى قطر، ينتظر ان يزور اكثر من مسؤول لبناني الدوحة، لاستعراض المستجدات سياسيا وامنيا، في ظل جولة جديدة سيقوم بها «سفراء الخماسي» على القيادات، لكن دون اوهام كبيرة بتحقيق اختراق، بحسب مصادر مطلعة التي اكدت ان مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» هي اصلا «لملء الفراغ» وهي «تترنح»، ولم تسقط شكلا على الاقل، على الرغم من ردود الفعل السلبية من المعارضة على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي اعلن فيها ان «الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار، الذي سيترأسه شخصياً بلا شروط مسبقة، قائلا ان المبادرة لا تزال في «عز شبابها».وكان بري قال مساء في حديث تلفزيوني ان " اجواء الاتصال الذي اجراه به الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في الساعات الماضية كان جيدا، وانه ابلغه ان هناك مبادرة لتكتل الاعتدال تحظى بدعمه ودعم الخماسية وعندما يستجد جديد نعود للتهاتف". وردا على سؤال عما اذا كانت مبادرة "الاعتدال" قد انتهت، قال بري: "بالعكس، بعدها بعز شبابها "، مشيرا الى انه "اكد للتكتل في زيارته الاخيرة لعين التينة استعداده للمساعدة والتسهيل".وعن اتهامه باحباط المبادرة قال: انا كنت وراء المبادرة وطلبت منهم عدم ذكر اسمي بداية لئلا تفشّل، لكن في الجولة الثانية من لقاءاتهم أبديت استعدادي للمساعدة وترؤس «التشاور» بعدما نصحت بعدم استخدام مصطلح «حوار».وأضاف: «الدعوات للتشاور توجهها الأمانة العامة لمجلس النواب الى رؤساء الكتل. واقترحنا إمكان ان يختار كل رئيس كتلة نائباً ليكون موجوداً الى طاولة التشاور، وأبديت استعدادي لجلسات متتالية».ورداً على بيان «القوات»، قال: «هذا يعني أنهم لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف ممازحاً: «هلأ ناطر العونيين».وأشار الى أنّ «ملاحظات لبنان على الورقة الفرنسية سلّمها الرئيس ميقاتي للمعنيين وقد تخطاها الزمن». ولفت الى أنه في الطرح الأخير الذي قدمه هوكشتاين (الموفد الرئاسي الأميركي)، هناك نقاط ايجابية يمكن الاتفاق عليها في ما خص الـ1701 لكن كل شيء مرتبط بوقف العدوان على غزة».وبالنسبة الى موضوع التفاوض على الـ 1701، قال: «لا نفاوض باسم رئيس الجمهورية، بل كل ما يحكى هو تحت سقف تنفيذ الـ1701 لا 1701 جديداً».