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لبنان

تابعان للقوة الجوية.. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف مجمعين للحزب في بعلبك

Lebanon 24
12-03-2024 | 00:24
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، ان طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على مجمعين لحزب الله في البقاع في عمق لبنان.

وأضاف أدرعي أن المجمعين المستهدفين يعودان إلى القوة الجوية لحزب الله، التي اتهمها بأنها "خططت ونفذت اعتداءات مختلفة نحو الأراضي الإسرائيلية".

كما أشار إلى أن الغارات تأتي "ردا على تفعيل قطع جوية لحزب الله نحو منطقة هضبة الجولان خلال الأيام الأخيرة".

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وكان مصدران أمنيان لبنانيان ومحافظ بعلبك ذكروا أمس الإثنين أن شخصا واحدا على الأقل استشهد وأصيب عدد آخر، بعدما شنت إسرائيل 4 غارات على مدينة بعلبك.

وقال المصدران الأمنيان إن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك، وكانت على بعد كيلومترين تقريبا عن معالم أثرية رومانية، فيما وقعت ثلاث غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترا من غرب مدينة بعلبك. (العربية)


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