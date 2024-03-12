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لبنان

بعد حادث السير في التبانة.. هذا ما جرى اليوم

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:24
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اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعو "ش.ح" بعد تسببه في مقتل شخصين بالقرب من سوق الخضار الجديد في التبانه طرابلس، بحسب ما أفادت "لبنان 24".
وفي التفاصيل، ان "ح" وهو سائق شاحنة للنفايات اصطدم أمس و دراجة نارية ما ادى الى وفاة الاشقاء "ا.ر" و "س.ر".
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وعلى الفور فتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة الملابسات.
 
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