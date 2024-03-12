في طرابلس.. النيران تلتهم محلاً للمفروشات

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شب حريق مساء أمس في أحد المحلات تنجيد المفروشات في منطقة التبانة طرابلس مقابل محطة الراعي، وأتت النيران على كامل المحل والبضاعة الموجودة بداخله وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وقد عمل اهالي المنطقة وآلية تابعة لبلدية طرابلس على اخماد النيران وأشارت المعلومات الأولية الى ان السبب الحقيقي هو المفرقعات النارية.