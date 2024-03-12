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لبنان

التوتر يتصاعد.. 100 صاروخ باتجاه اسرائيل وردّ قاس على الجنوب

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:52
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لم يدم الهدوء الحذر طويلاً عند الجبهة الجنوبية، حيث أفيد عن إطلاق 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل وشمالي الجولان، بحسب ما افاد الجيش الاسرائيلي بعضها انفجر فوق مرجعيون وسهل مرجعيون، في حين دوت صافرات الانذار في الجليل الأعلى.
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في المقابل، قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي على أطراف بلدتي حولا ومركبا، كما أغار الطيران الحربي على اطراف برغز قضاء حاصبيا.
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