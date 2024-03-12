التوتر يتصاعد.. 100 صاروخ باتجاه اسرائيل وردّ قاس على الجنوب

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في المقابل، قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي على أطراف بلدتي حولا ومركبا، كما أغار الطيران الحربي على اطراف برغز قضاء حاصبيا.

لم يدم الهدوء الحذر طويلاً عند الجبهة الجنوبية، حيث أفيد عن إطلاق 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل وشمالي الجولان، بحسب ما افاد الجيش الاسرائيلي بعضها انفجر فوق مرجعيون وسهل مرجعيون، في حين دوت صافرات الانذار في الجليل الأعلى.