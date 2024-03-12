نصرالله التقى وفداً من حماس.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفداً قيادياً من حركة ‏حماس برئاسة خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، حيث ‏جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعدّدة، وكذلك مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني.‏