مدير عام مستاء من أحد الوزراء: شو جابوا علينا

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أبدى المدير العام لاحدى الوزارات الانمائية إستياءه الشديد من تدخل أحد الوزراء الحاليين في ملف صناعة النبيذ وتسويقه بعدما كان هذا الملف في عهدته، وقال أمام رئيس أحد التيارات السياسية "عمِلنا معركة الصيف الماضي من أجل إبعاد وزير السياحة عن هذا القطاع، فجاءنا اليوم زميله ليتدخل في الملف أيضاً ويعكر صفو سريان الخطة التي وضعناها لتسويق هذا المنتج".المصدر لفت الى أن إستياء المدير العام ليس ناتجا من حرص على الملف وتطويره، بل بهدف ابقاء حصريته في يد كتلة نيابية تستخدمه في سياق البازارات الشعبوية، ليس الا.