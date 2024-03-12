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لبنان

رسائل ميدانية.. المواقع يوميا تحت النار

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-03-2024 | 02:30
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من الواضح ان "حزب الله" يريد ايصال رسائل ميدانية بالنار الى اسرائيل تقول بأنه قادر على تعطيل قدرة المدرعات، ولهذا السبب فان الحزب يقوم باستهداف مدرعات وآليات عسكرية داخل المواقع الاسرائيلية حتى لو لم يكن فيها جنود.
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وبحسب المصادر فإن هذا الاستهداف يظهر قدرة اسلحة "حزب الله" المضادة للدروع والتي تؤدي إلى تدمير الاليات المتطورة، ما يشكل ردعا كبيرا لاسرائيل ويظهر لها ما قد تتعرض له في حال وقوع الحرب الكبرى.
وترى المصادر ان استهداف المواقع العسكرية بشكل شبه يومي بصواريخ الكاتيوشا يؤكد اصرار "حزب الله" على منع اسرائيل من اعادة اصلاح الاعطال في اجهزتها التقنية ومنع ترميم المواقع عند الخط الامامي..

المصدر: لبنان 24

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