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لبنان

الخطة "مش ماشية" والتيار الى تراجع

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-03-2024 | 02:45
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لفت مصدر في كهرباء لبنان الى أن الخطة المرسومة للتغذية في الأشهر المقبلة لا تسير على ما يرام لناحية زيادة التغذية تدريجياً، كون معدل التغذية لست ساعات سوف يتدنى في الأيام المقبلة الى اربع ساعات بسبب الإرتباك في ملف جدولة شحنات المازوت العراقي عبر البواخر.
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المصدر أكد أن الإشكالية اليوم تكمن في باخرة تحمل آلاف الأطنان كان من المفترض أن تصل أمس، لكنها لم تصل وليس هناك أي إتصال معها لمعرفة تاريخ وصولها، من هنا فان التغذية ستكون متدنية في الأسابيع المقبلة، مع أن الشركة كان بودها زيادة التغذية خلال شهر رمضان لو لساعة إضافية.


المصدر: لبنان 24

لبنان

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