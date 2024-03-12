"حزب الله" اتخذ "قراراً بارزاً".. هذه تفاصيله

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قالت مصادر معنيّة بالشؤون العسكريّة إنّ آخر المستجدات الميدانية من جنوب لبنان تُوحي بأنّ "حزب الله" بات يوسع حدود مناطق الإشتباك مع العدو الإسرائيلي وذلك بشكل تدريجي.وأشارت المصادر إلى أنّ "حزب الله" طال عدداً من المناطق الجديدة خلال اليومين الماضيين بالصواريخ المختلفة، موضحة أن هذه الخطوة هي رسالة أولى من الحزب كردّ على التهديدات الإسرائيلية بفتح معركة برية ضد لبنان من جهة، وتأكيد على أن أي عملية استهداف للمدنيين ستؤدي إلى تصعيدٍ ولكن من نوع آخر يرتبطُ بإضافة مناطق جديدة إلى قائمة بنك الأهداف لدى الحزب.واعتبرت المصادر عينها أن "حزب الله" بات حالياً يعمل وفق قاعدة تساهم في رفع شروطهِ العسكرية والميدانية التي قد تفرض نفسها بشكلٍ أساسي خلال أي تسوية سياسية مُرتقبة، وأضافت: "الحزب بات يعتمد تكتيكات جديدة مختلفة وخطوته الأساسية هنا هي جمع ما تيسر له من أوراق قوة ستفرض نفسها لاحقاً خلال أي حلّ شامل، علماً أن تلك الأوراق هدفها حفظ وجود الحزب من جهة وضمان قدرة تحركه لاحقاً في الجنوب".