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لبنان

ماذا يجري داخل المطار؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-03-2024 | 03:45
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تسودُ أوساط عاملين ضمن شركات ناشطة في مطار رفيق الحريري الدولي، أجواءٌ من المطالبات بضرورة تحسين الرواتب والأجور لكي تتناسب ولو بشكلٍ بسيط مع الواقع الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن بعض تلك الشركات يدرسُ إمكانية إضافة زيادات مالية، لكنه جرى ربط قرار هذا الأمر بمسألة الإستقرار الأمني المطلوب وذلك وسط مخاوف من إندلاع حربٍ بين لبنان وإسرائيل قد تؤدي فجأة إلى توقف عمل المطار.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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