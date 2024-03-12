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لبنان

مصدر في 8 آذار: مبادرة "الإعتدال" لن تنجح ومرشّحنا فرنجيّة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-03-2024 | 04:15
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يجزم مصدر بارز في "قوى 8 آذار"، أنّ مبادرة كتلة "الإعتدال الوطنيّ" لن تُؤدّي إلى أيّ نتيجة، ولا يُمكنها أنّ تُحقّق ما عجزت عنه الدول الخمس المعنيّة بلبنان.
وأضاف المصدر "أنّ قوى الثامن من آذار غير مقتنعة بالخيار الثالث، ومرشّحها هو رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وهذا الأمر ثابت".
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المصدر: "لبنان 24"

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