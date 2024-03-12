شهيد في الغارة على أنصار البقاعية... من هو؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن اللاعب في فريق "شباب بعلبك" مصطفى غريب، ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أصيب بها جراء الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة أنصار البقاعية، الى جوار دارة صديق له كان يسهر عنده. يذكر ان المبنى يوجد فيه مركز لوزارة الصناعة.

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