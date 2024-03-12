لإخراج جثة طفله من المستشفى... أب يناشد وزير الصحة

ناشد والد الطفل محمد بشر العبدالله من سكان علما، وزير الصحة فراس الأبيض والمعنيين التدخل لتسليمه جثة طفله الذي ولد في الشهر السابع، (منذ شهرين) حيث وضع في الحاضنة في المستشفى الحكومي في بلدة حرار العكارية، وكان الوالد سدد مبلغ 2700 دولار لصندوق المستشفى، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

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وأعلن في بيان، أنه مُنع منذ أيام من زيارة طفله، ومنذ يومين تحديدا أبلغوه عن وفاته، وعندما طالب باستلام الجثة رفضت ادارة المستشفى تسليمه إياها، إلا بعد تسديد مبلغ 13500 دولار".

وأكد عدم قدرته على تأمين المبلغ في وقت تصر فيه ادارة المستشفى على عدم تسليمه الجثة، وقال:" لا أعلم ماذا حل بجثة طفلي وأناشد وزير الصحة وكل من له علاقة التدخل".