21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عزل حزب الله سياسياً… مخطّط سينقلب على الخصوم
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
12-03-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشتبك القوى السياسية الداخلية بشكل مستمر ضمن إطار الانقسام التقليدي مع تصعيد متواصل في مسألة المعركة التي يقودها "حزب الله" على الجبهة الجنوبية للبنان مع العدوّ الاسرائيلي. وهذا الاشتباك السياسي والاعلامي يطرح تساؤلات حول إمكانية الوصول الى تقاطعات في مرحلة التسوية أو الحلّ المُفترض.
Advertisement
تقول مصادر مطّلعة بأن "حزب الله" ليس في وارد قطع علاقته مع حلفائه أو حتى مع القوى التي كان قد رفض الاشتباك معها في مرحلة الحرب، بل هو يسعى إلى تعزيز هذه العلاقات بمعزل عن الخلافات مع بعض القوى والأحزاب، وعليه فإنّ حدّة الانقسام السياسي لن تعود كما يتوقّع البعض الى مرحلة 2005 ولن تكون حتى شبيهة بها لا من قريب ولا من بعيد.
يعمل "الحزب" على منع مخطّط عزله داخلياً، وهو قادر الى حدّ ما على ذلك وإن كان ليس بحاجة اليوم الى الغطاء الداخلي الذي كان بحاجة اليه في السابق، لكنّه يحاول بشكل مستمرّ الحفاظ على ديناميكية تمكّنه من الحوار مع مختلف الأطراف السياسية الداخلية ويمسك بشعرة فاصلة من شأنها أن تُبقي على جوّ الإيجابية طاغياً على العلاقات معها.
هذا الأمر بجعل من خصوم "الحزب" عاجزين عن عزله، بل على العكس، إذ بحسب المصادر، فإنّ كل التطورات الحاصلة من شأنها أن تدفع الى عزل خصومه سياسياً خصوصاً مع اقتراب التسوية، إذ سيجد هؤلاء أنفسهم غير قادرين على النزول بسهولة عن الشجرة للحفاظ على دور سياسي كبير في الداخل اللبناني الا في حال اتجهوا الى الحوار مع "الحزب" وابتعدوا عن الاشتباك معه.
وتضيف المصادر أن استمرار الحرب أو توقّفها لن يكون عاملاً حاسماً في تحديد مصير القوى السياسية الداخلية بل سيكون عاملاً ايجابياً مهما كانت نتائجه، وبمعنى أوضح فإنّ الاشتباك العسكري المشتعل جنوباً، سواء توسّعت به رقعة الحرب أم استمرّت بنفس الوتيرة سيكون هو ركن التسوية وحجر اساس التوازنات الجديدة الذي سيؤدي الى تعديل في النظام السياسي الداخلي وربط النزاع بين القوى السياسية وتحديداً بين "حزب الله" وبعض خصومه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال موعد الإفطار.. شاهدوا ماذا جرى في خلدة
Lebanon 24
خلال موعد الإفطار.. شاهدوا ماذا جرى في خلدة
12:28 | 2024-03-11
11/03/2024 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ البقاع الآن.. قصفٌ عنيف وصورٌ توثق ما جرى!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ البقاع الآن.. قصفٌ عنيف وصورٌ توثق ما جرى!
16:27 | 2024-03-11
11/03/2024 04:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة بـ2 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ2 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها
15:36 | 2024-03-11
11/03/2024 03:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. إسرائيليون يظهرون في لبنان وهكذا تمّ رصدُهم! (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة.. إسرائيليون يظهرون في لبنان وهكذا تمّ رصدُهم! (صورة)
14:00 | 2024-03-11
11/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة الإغتيال حصلت في الضاحية الجنوبية... من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4؟
Lebanon 24
عمليّة الإغتيال حصلت في الضاحية الجنوبية... من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4؟
10:46 | 2024-03-11
11/03/2024 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-03-12
أيقونة الفنّ والجمال...لهذا السبب اختيرت طرابلس عاصمة الثقافة العربية (صور)
06:42 | 2024-03-12
بالفيديو غارة جديدة الآن على بعلبك.. ماذا استهدف العدوّ الإسرائيليّ؟
06:30 | 2024-03-12
قطار مسلسلات رمضان انطلق.. الأعمال اللبنانية صائمة عن الظهور
06:12 | 2024-03-12
بالصور والفيديو.. الطيران الحربي الإسرائيلي قصف البقاع
06:11 | 2024-03-12
توقيع بروتوكول تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي
06:03 | 2024-03-12
الشاورما اللبنانيّة من الأفضل في العالم.. هذه مرتبتها (صورة)
فيديو
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
12/03/2024 12:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
12/03/2024 12:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
12/03/2024 12:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24