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لبنان

شعر بها بعض السكان.. هزة خفيفة تضرب الجنوب

Lebanon 24
12-03-2024 | 03:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن بعض أهالي قرى الجنوب شعروا بهزة ارضية خفيفة دامت لعدة ثواني، من دون ورود مزيد من التفاصيل.
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هزة ارضية

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