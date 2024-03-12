"الجماعة الإسلامية" شيّعت الشهيد محمد إبراهيم في الهبارية

أعلنت "الجماعة الإسلامية" في بيان، أنها شيّعت عصر أمس، وأهالي بلدة الهبارية ومنطقة العرقوب، "الشهيد القائد محمد جمال إبراهيم الذي ارتقى شهيدا أثناء تأديته واجبه الجهادي ضمن "قوات الفجر" في خراج بلدته الهبارية دفاعا عن أهله ونصرة لأهل غزة في فلسطين، بحضور حشد كبير من الأهالي الذين تقاطروا إلى قاعة يوسف نور الدين للمشاركة وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة ".

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انطلق موكب التشييع من مستشفى مرجعيون باتجاه بلدته الهبارية بمشاركة عشرات السيارات ، وعند وصول الموكب إلى بلدة الهبارية علت زغاريد النسوة اللواتي نثرن الأرز والورود على موكب الشهيد، فيما تولت مجموعة من إخوانه في "قوات الفجر" بالزي العسكري حمل الجثمان والسير به نحو قاعة الشهيد سليم عبد اللطيف بركات لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل شقيقاته وزوجته وقريباته ونساء البلدة اللواتي احتشدن في القاعة.

أدى صلاة الجنازة قاضي حاصبيا الشرعي الشيخ إسماعيل دلة ومشاركة مشايخ وعلماء وأهالي المنطقة. بعد ذلك انطلق موكب التشييع إلى جبانة البلدة.

شارك في التشييع وفود حزبية في المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وعلماء وشخصيات اجتماعية وفاعليات وبمشاركة واسعة من أهالي منطقة العرقوب والجوار، كان في استقبالهم عائلة الشهيد وعضو المكتب السياسي للجماعة الدكتور وائل نجم، رئيس مجلس محافظة الجنوب في الجماعة عبد الله عنتر، وقيادة الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون.