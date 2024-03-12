منذ بدء الحرب.. حزب الله يوجّه أثقل صلية صاروخية والمخاوف تتصاعد

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وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ "نحو 100 قذيفة صاروخية أُطلقت على إسرائيل في صلية صباح اليوم"، قائلاً إنها "أثقل صلية منذ بدء الحرب، وإن إحدى الصليات تضمنت 30 صاروخاً".وبالتزامن مع ذلك، دوّت صفارات إنذار تحديداً في شمال الجولان والغجر وعين قنيا.وقال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى: "تم تنفيذ إطلاق صواريخ منحنية المسار باتجاه منطقة الجولان، وتبعها إطلاق صلية صواريخ أخرى من لبنان باتجاه الجولان، لكن من دون تفعيل صفارات الإنذار".وأمام التصعيد المتواصل في جبهة الشمال، أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية بأنّ رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني في الجليل الأعلى غيورا زلاتس ورؤساء مجالس مستوطنات أخرى تمّ إخلاؤها يطالبون بتحديد واضح للأهداف والغايات وجدول زمني للحرب في الشمال.يأتي ما تناوله الإعلام الإسرائيلي تزامناً مع تصاعد المخاوف بشأن اندلاع حرب شاملة مع لبنان، نظراً إلى ما يمتلكه حزب الله من قدرات صاروخية وبشرية، ما يشكل تهديداً جدياً للاحتلال ومستوطنيه.(الميادين)