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لبنان

ميقاتي التقى وزير خارجية قبرص

Lebanon 24
12-03-2024 | 04:05
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية  قبرص كونستانتينوس كوبوس في السرايا في حضور سفيرة قبرص في لبنان السيدة ماريا حجي تيودوسيو وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل.
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