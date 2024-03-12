ميقاتي التقى وزير خارجية قبرص

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس في السرايا في حضور سفيرة قبرص في لبنان السيدة ماريا حجي تيودوسيو وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل.

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