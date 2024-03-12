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لبنان

قطع الطريق في الزاهرية ـ طرابلس.. إليكم السبب (صور)

Lebanon 24
12-03-2024 | 04:59
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قام عدد من اصحاب البسطات بقطع الطريق امام افران المير في منطقة الزاهرية طرابلس وذلك احتجاجاً على ازالتها من قبل القوى الأمنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


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