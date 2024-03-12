Advertisement

لبنان

اغلاق مدارس في عكار.. اليكم السبب

Lebanon 24
12-03-2024 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1174216-638458387226093136.jpg
Doc-P-1174216-638458387226093136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اغلقت عدد من المدارس في بلدة بزال العكارية ابوابها امام طلابها لمدة اسبوع حرصاً على سلامتهم وخوفاً على ارواحهم، بسبب الاشكالات المتكررة التي تشهدها المنطقة  في الآونة الأخيرة، وكان آخرها ما تعرض له باص مدرسي مساء أمس لالقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-03-12
06:42 | 2024-03-12
06:30 | 2024-03-12
06:12 | 2024-03-12
06:11 | 2024-03-12
06:03 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24