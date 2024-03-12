اغلاق مدارس في عكار.. اليكم السبب

اغلقت عدد من المدارس في بلدة بزال العكارية ابوابها امام طلابها لمدة اسبوع حرصاً على سلامتهم وخوفاً على ارواحهم، بسبب الاشكالات المتكررة التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، وكان آخرها ما تعرض له باص مدرسي مساء أمس لالقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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