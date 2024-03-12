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لبنان

تطوّر أمني جنوبًا.. الغارات المعادية تطال بنت جبيل والخيام

Lebanon 24
12-03-2024 | 05:11
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منذ الصباح الباكر، لا تزال الجبهة الجنوبية تشهد سلسلة من الإعتداءات الإسرائيلية، مع ارتفاع منسوب التوتر عقب إطلاق حزب الله صلية كبيرة من الصواريخ نحو الشمال الإسرائيلي.
 
وفي هذا السياق أفادت مندوبة "لبنان24" أن الطيران الحربي المعادي نفذ غارة على مدينة بنت جبيل.
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وقد أشارت المعلومات إلى أن الغارة استهدفت منزلاً في المنطقة الواقعة عند أطراف مدينة بنت جبيل لجهة بلدة الطيري بالقرب من شلعبون.
 
وتوجهت سيارات الإسعاف الى المكان المستهدف من دون الإبلاغ عن تسجيل إصابات، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة.
 
بالتوازي، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الحادية عشرة والثلث من صباح اليوم بلدة الخيام، حيث شن غارة جوية بعدد من الصواريخ، من دون تسجيل إصابات.
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