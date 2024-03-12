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لبنان

إزالة بسطات مُخالفة عند مستديرة أبو علي

Lebanon 24
12-03-2024 | 05:39
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تعمل قوة كبيرة تابعة لقوى الامن الداخلي بإعادة ازالة البسطات عند مستديرة ابو علي في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وتأتي هذه الخطوة للحد من الزحمة التي تتسبب بها هذه البسطات ولوجودها بطريقة غير شرعية ومخالفة.
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