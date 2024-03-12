إزالة بسطات مُخالفة عند مستديرة أبو علي

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تعمل قوة كبيرة تابعة لقوى الامن الداخلي بإعادة ازالة البسطات عند مستديرة ابو علي في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه الخطوة للحد من الزحمة التي تتسبب بها هذه البسطات ولوجودها بطريقة غير شرعية ومخالفة.