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لبنان

سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا: تشديد على التعاون بين لبنان وقبرص

Lebanon 24
12-03-2024 | 07:00
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية  قبرص كونستانتينوس كوبوس قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل، ومستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
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في خلال الاجتماع، شدد الوزير القبرصي على التعاون القائم والمستقبلي بين لبنان وقبرص في المجالات كافة.

كما تمنى تكثيف الجهود المشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى اوروبا عبر قبرص انطلاقا من السواحل اللبنانية.

وعرض للجهود التي تقوم بها قبرص لتأمين المساعدات الى غزة عبر المعبر الانساني البحري، وتمنى أن تنعم منطقة شرق المتوسط بالامن والاستقرار  في القريب العاجل.

أما رئيس الحكومة فأكد أن هناك أكثر من قطاع يمكن للبنان وقبرص التعاون بشأنهما تجاريا واقتصاديا وسياحيا وفي مجال الطاقة.

وقال:" نحن نتطلع الى التعاون الوطيد بين البلدين في ما يخص مجالات التنمية، كما يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة  ضمن الاتحاد الاوروبي لطلبه دعم واغاثة النازحين السوريين في بلادهم." 

ورونيكا
وإستقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي وضعته في صورة الاحاطة الدورية لمجلس الامن بشأن القرار 1701 وأبلغته انها في صدد المغادرة الى نيويورك لمناقشة هذا الملف.
 


وزير العدل
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه شؤون وزارته.
 


مشموشي
وإستقبل رئيس الحكومة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وبحث معها شؤون إدارتها.
 
مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية 
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من مجلس عمدة "مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية" برئاسة الدكتور وسيم الوزان. وسلم الوفد رئيس الحكومة دعوة لحضور الافطار  الذي ستقيمه المؤسسة في مركزها في الاوزاعي في ١٤ اذار الجاري.

"بيروت منارتي"
كما التقى الرئيس ميقاتي وفدا من جمعية "بيروت منارتي" برئاسة مروان سلام ووجّه الوفد دعوة له لحضور حفل الافطار الذي تقيمه الجمعية في فندق الموفنبيك غروب ٢٣ آذار الجاري.
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