أوّل صورة للمكان المستهدف في النبي شيت.. شاهدوها

حصل "لبنان 24" على صورة للمبنى المستهدف من قبل العدو الإسرائيلي في بلدة النبي شيت - بعلبك.

وتُظهر الصورة حجم الضرر الذي لحق بالمبنى المؤلف من 3 طوابق.