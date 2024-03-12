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لبنان

أوّل صورة للمكان المستهدف في النبي شيت.. شاهدوها

Lebanon 24
12-03-2024 | 07:22
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حصل "لبنان 24" على صورة للمبنى المستهدف من قبل العدو الإسرائيلي في بلدة النبي شيت - بعلبك. 
 
وتُظهر الصورة حجم الضرر الذي لحق بالمبنى المؤلف من 3 طوابق. 
 
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النبي شيت

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