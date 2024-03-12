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لبنان

"استهدفنا مجمعات مهمّة لـ"الحزب".. كيف علّق العدوّ الإسرائيليّ على غارات بعلبك؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 07:49
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "غارات على مجمعات مهمة لحزب الله في بعلبك في العمق اللبناني".
 
وقال: "استهدفنا مقرين في بعلبك يستخدمهما حزب الله في تطوير الأسلحة". 
 
وكان العدوّ الإسرائيلي استهدف مناطق في البقاع. لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا
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