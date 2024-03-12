أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "غارات على مجمعات مهمة لحزب الله في بعلبك في العمق اللبناني".

وقال: "استهدفنا مقرين في بعلبك يستخدمهما حزب الله في تطوير الأسلحة".

وكان العدوّ الإسرائيلي استهدف مناطق في البقاع. لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا