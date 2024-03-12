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لبنان

حاصباني من دار الفتوى: الحل الرئاسي داخلي

Lebanon 24
12-03-2024 | 07:50
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من "القوات اللبنانية" برئاسة النائب غسان حاصباني.
 
 
وبعد اللقاء، قال حاصباني: "تشرفنا بزيارة مفتي الجمهورية موفدين من الدكتور سمير جعجع أولاً لنوجه له التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الكريم، ووجهنا له دعوة للمشاركة بالإفطار الرمضاني الذي نقيمُه كل عام بمعراب كي نكون دائماً مجموعين في هذا الشهر الفضيل، ويكون هناك هذا التلاقي الأخوي الوطني واللبناني في أجواء روحية وإيمانية، كما تداولنا الأوضاع القائمة متمنين ألا يُزَجّ لبنان في حرب غير قادر على تحمّل حتى ولو جزء بسيط منها".
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وأضاف: "نتمنى أن نعود إلى الأولويات الوطنية اليوم، إلى انتخاب رئيس جمهورية من دون الاضطرار ومن دون الخروج عن قواعد الدستور، واختلاق قواعد وأعراف جديدة. نحن منفتحون للتشاور مع الأفرقاء في المجلس النيابي مادمنا ضمن الدستور، والتشاور قائم حالياً على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، لوضع مواصفات رئيس الجمهورية وبعض الأسماء التي كانت مطروحة، لكن لا نريد الخروج عن إطار الدستور".

وتابع: "اليوم هناك مبادرات خيّرة يقوم بها بعض الزملاء، نتلقّفها بإيجابية مادامت ضمن الدستور. التشاور أمر مرحّب به، ولكنَّ الأهم هو انعقاد جلسة مجلس النواب المفتوحة بدورات متتالية وأن يلتزم جميع النواب عدم الخروج من هذه الجلسة، وتطيير النصاب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، لأنَّ هذا مدخل لاستقرار لبنان وبخاصة في الأوضاع الصعبة التي سنمر بها في المرحلة القادمة التي تتطلب أن يكون هناك حضور فاعل للبنان في المنتديات الدولية، وكل المفاوضات والمناقشات الدولية التي تحصل حول الوضع في المنطقة".

وعن مساعي اللجنة الخماسية، قال حاصباني: "رحبنا بمساعي اللجنة الخماسية، ونستمر بالترحيب بها وخصوصًا بالبيان الأخير الذي صدر في قطر والذي وضع مواصفات رئيس الجمهورية، ونرحب باستمرار الجهود التي تقوم بها هذه اللجنة، ونشد أيضًا على يد اللبنانيين بأن يكون هذا الحل لبنانيًّا، واللجنة الخماسية تحاول تقريب وجهات النظر، وتسهيل الموضوع، لكنَّ الحل الرئاسي حل لبناني داخلي، والتشاور هو باب لهذا الحل ضمن الأطر الدستورية، بدون خلق أعراف خارجة عن الدستور".
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