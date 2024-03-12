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لبنان

لبحث سبل التعاون.. فياض في زيارة رسمية الى اليونان

Lebanon 24
12-03-2024 | 08:00
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عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، اجتماعا موسعا مع نائبة وزير البيئة والطاقة في اليونان السيدة الكسندرا سدوكو، خلال زيارته الرسمية الى أثينا في اليونان مع وفد رسمي من الوزارة، في حضور المسؤولين الكبار في وزارة البيئة والطاقة اليونانية، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من وزارة البيئة والطاقة اليونانية.
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وقد حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان السفير غدي خوري.
 
 
وخلال الاجتماع الموسع، تم عرض لنطاق عمل الوزارتين وسبل التعاون على مستوى الدعم التقني، في كلٍ من مجالات الصرف الصحي والسدود ومشاريع الطاقة المتجددة والإطار القانوني لعمل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في اليونان.
 
كما قام الوزير فياض مع الوفد المرافق ومسؤولون في قطاع النفط في اليونان بزيارة مصافي البترول ومنشآت التخزين والتوزيع في أثينا لإستشراف سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاستكشاف والتكرير والتخزين. 
 
ويستكمل الوزير فياض والوفد المرافق يوم غد، زيارة العمل بلقاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في اليونان.
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