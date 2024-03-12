توصية من لجنة تكنولوجيا المعلومات إلى الوزارات والادارات

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور الاعضاء.

وبحسب بيان، استمعت اللجنة الى شرح مفصل من شركة "انتاليا "حول منصة" دولتي"، وبعد هذا العرض للمنصة دار نقاش بين النواب حول طريقة عملها، كما طال النقاش استراتيجية التحول الرقمي وطرحت افكار عدة بهذا الموضوع.

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وأضاف البيان: "وقد تم الاتفاق بين النواب على رفع توصية الى كل الوزارات والادارات، بعدم عقد اي اتفاق يتعلق بالتحول الرقمي دون استطلاع راي وزارة التنمية الادارية تماشيا مع الخطة الوطنية للتحول الرقمي المقرة في مجلس الوزراء. وبعدها رفع رئيس اللجنة الجلسة الى موعد يحدد لاحقا".



