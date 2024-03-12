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لبنان

إنترنت غير شرعي في زحلة.. أمام القضاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2024 | 08:17
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إدعت شركة كهرباء زحلة أمام النيابة العامة الإستئنافية في البقاع على شركة ECO "بتهمة مد خطوط انترنت غير  شرعي وكابلات معدنية وقامت بتركيب علب حديدية كبيرة على أعمدة الكهرباء بشكلٍ عشوائي يعيق عمل فرق الصيانة التابعة لكهرباء زحلة".
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واعتبرت الشركة "ان هذا التعدي يشكل تعديا على الأملاك والمنشآت العامة ، وخطرا على السلامة المرورية بسبب مد الكابلات على الأعمدة وفوق الطرقات .كما يشكل هذا الفعل مخالفة للقانون كونه يشكل خطرا على عمال الصيانة في شركة كهرباء زحلة، كما يشكل خطراً على عمال الشركة التي توزع الإنترنت غير الشرعي عبر أعمدة كهرباء زحلة".
 
واعتبرت شركة كهرباء زحلة "انها تسعى من وراء إدعائها هذا على الشركة المذكورة الى عدم فرض أمر واقع في هذه التعديات، ولكي لا يكون هناك سابقة، ولتنفيذ القانون لكي لا يخول لأحد أياً كانت طبيعة عمله أن يتعدى على المنشآت العامة التابعة لها" . 
 
مصادر في وزارة الإتصالات أفادت بأن الوزارة بصدد تغريم الشركات التي تخالف تراخيصها بغرامات مالية، وهي ستتابع هذا الملف وسيكون لها موقف  حازم فيه على غرار الإجراءات التي نفذتها في مختلف المناطق اللبنانية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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