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لبنان

بعد الغارات الإسرائيلية على بعلبك.. فنان لبناني شهير يعلّق: "هنيئاً لك هذا الشرف"

Lebanon 24
12-03-2024 | 08:28
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علّق الفنان اللبناني معين شريف على الغارات الإسرائيلية التي طالت منطقة البقاع - شرق لبنان وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى.
 
وقال عبر حسابه على منصة "اكس": "ليست غريبة ولاجديدة استهداف خزان المقاومة بعلبك. هنيئاً لك هذا الشرف والصبح قريب إن شاء الله".
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وتجدر الإشارة إلى أن العدو الاسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء، على طريق السفري - سرعين في قضاء بعلبك، معمل بلاستيك ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 6 آخرين، حتى اللحظة بحسب المعلومات الأولية التي أكدها مصدر أمني لـ "لبنان24".
 
وكان أمس الأثنين، أغار العدو الإسرائيلي على مبنى في بلدة أنصار البقاعية، ما اسفر عن استشهاد شخص. 
 

لبنان

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