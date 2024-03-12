بعد الغارات الإسرائيلية على بعلبك.. فنان لبناني شهير يعلّق: "هنيئاً لك هذا الشرف"

علّق الفنان اللبناني معين شريف على الغارات الإسرائيلية التي طالت منطقة البقاع - شرق لبنان وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى.

وقال عبر حسابه على منصة "اكس": "ليست غريبة ولاجديدة استهداف خزان المقاومة بعلبك. هنيئاً لك هذا الشرف والصبح قريب إن شاء الله".

وتجدر الإشارة إلى أن العدو الاسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء، على طريق السفري - سرعين في قضاء بعلبك، معمل بلاستيك ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 6 آخرين، حتى اللحظة بحسب المعلومات الأولية التي أكدها مصدر أمني لـ "لبنان24".وكان أمس الأثنين، أغار العدو الإسرائيلي على مبنى في بلدة أنصار البقاعية، ما اسفر عن استشهاد شخص.