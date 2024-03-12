ميقاتي استقبل وفدا من "لقاء التوازن الوطني".. والتقى الجسر ودرباس

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في السرابا اليوم، فاستقبل وفدا من "لقاء التوازن الوطني" الذي وزع بعد الزيارة بيانا جاء فيه: قدمنا التهاني لدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحلول شهر رمضان المبارك، وكانت فرصة للإعراب عن تقديرنا للمسؤولية الوطنية التي يتحملها دولته في قيادة سفينة الدولة في خضم العواصف التي تضرب المنطقة وتداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، وانعكاساتها السلبية على الوضع المتأزم أصلاً في لبنان.

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وقد وضعنا رئيس الحكومة في أجواء الإتصالات الناشطة مع الموفدين الدوليين وعواصم القرار لإحباط محاولات العدو الإسرائيلي توريط لبنان في حرب مفتوحة، مؤكدين حرصنا على تنفيذ القرار ١٧٠١، شرط إلتزام الطرف الآخر بوقف إنتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية جواً وبحراً وبراً، والإنسحاب الإسرائيلي من تلال كفرشوبا ومزارع شبعا ومطالبين بالعودة إلى إتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩.كما شدد الرئيس ميقاتي على ضرورة إنتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، مشيداً بالمساعي التي تبذلها اللجنة الخماسية، ومثنياً على مبادرة كتلة الإعتدال الوطني النيابية".

واستقبل رئيس الحكومة كلا من الوزيرين السابقين سمير الجسر ورشيد درباس.