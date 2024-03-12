شهيدان وعدد كبير من الجرحى.. ارتفاع حصيلة الغارة على بعلبك وهذا ما سجلته

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والجرحى اللبنانيون هم: (ق. ح)، (ح. م)، (م. ق)، (ع. ش)، (غ. ش)، و(ع. م).



أما العمال السوريون الذين كانوا يعملون في السهل قرب المبنى المستهدف، فهم: (م. م)، (ش. ح)، (س. ع. ع)، و(د. ص). ارتفعت حصيلة الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت اليوم الثلاثاء، مبنى مؤلفا من 3 طوابق في محلة "ضهور العيرون" في سرعين، على طريق رياق- بعلبك الدولية، إلى 10 جرحى تم نقلهم إلى "مستشفى رياق العام" لتلقي العلاج، إضافة إلى سقوط الشهيد اللبناني أ. م. ف، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".والجرحى اللبنانيون هم: (ق. ح)، (ح. م)، (م. ق)، (ع. ش)، (غ. ش)، و(ع. م).أما العمال السوريون الذين كانوا يعملون في السهل قرب المبنى المستهدف، فهم: (م. م)، (ش. ح)، (س. ع. ع)، و(د. ص).

إلى ذلك، أفاد الدفاع المدني بأن حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على منطقة البقاع، أدت إلى استشهاد شهيدين وإصابة 10 آخرين.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على طريق بعلبك - رياق عند محلة السفري، كما واستهدف العدوّ منطقة سرعين البقاعية بغارة ثانية.