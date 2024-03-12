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لبنان

شهيدان وعدد كبير من الجرحى.. ارتفاع حصيلة الغارة على بعلبك وهذا ما سجلته

Lebanon 24
12-03-2024 | 08:57
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ارتفعت حصيلة الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت اليوم الثلاثاء، مبنى مؤلفا من 3 طوابق في محلة "ضهور العيرون" في سرعين، على طريق رياق- بعلبك الدولية، إلى 10 جرحى تم نقلهم إلى "مستشفى رياق العام" لتلقي العلاج، إضافة إلى سقوط الشهيد اللبناني أ. م. ف، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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والجرحى اللبنانيون هم: (ق. ح)، (ح. م)، (م. ق)، (ع. ش)،  (غ. ش)، و(ع. م).

أما العمال السوريون الذين كانوا يعملون في السهل قرب المبنى المستهدف، فهم: (م. م)، (ش. ح)، (س. ع. ع)، و(د. ص).
 
إلى ذلك، أفاد الدفاع المدني بأن حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على منطقة البقاع، أدت إلى استشهاد شهيدين وإصابة 10 آخرين.
 
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على طريق بعلبك - رياق عند محلة السفري، كما واستهدف العدوّ منطقة سرعين البقاعية بغارة ثانية. 
 
بدوره، أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "اكس، أن "حصيلة الغارة التي استهدفت منزلاً مهجوراً في النبي شيت، ومستودعا للسجاد في سرعين، شهيدان وستة جرحى".
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