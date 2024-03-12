سقط من مسيّرة.. العثور على صاروخ في بلدة كسروانية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط مسيّرة على سطح احد المباني في بلدة حراجل الكسروانية.

كما وعُثر على صاروخ، يرجّح أن يكون سقط من المسيّرة أو من طائرة متجهة نحو البقاع، في أحد أحراج البلدة.

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وحضرت القوى الأمنية والخبير العسكري إلى المكان.