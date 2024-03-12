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لبنان
وزير إسرائيلي: لنبدأ الحرب على لبنان الآن
Lebanon 24
12-03-2024
|
09:43
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتيمار بن غفير لوزير الدفاع يوآف غالانت: "الجيش مسؤوليتك ولنبدأ بالرد والهجوم على لبنان والحرب الآن".
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