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لبنان

وزير إسرائيلي: لنبدأ الحرب على لبنان الآن

Lebanon 24
12-03-2024 | 09:43
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتيمار بن غفير لوزير الدفاع يوآف غالانت: "الجيش مسؤوليتك ولنبدأ بالرد والهجوم على لبنان والحرب الآن". 
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