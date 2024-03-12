الخطيب استقبل مخزومي: لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بروح توافقية

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، النائب فواد مخزومي على رأس وفد، وجرى التباحث في التطورات في لبنان والمنطقة.



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وأكد "أن المجلس حاضن لكل اللبنانيين من دون تمييز بينهم ونرفض الشيعية السياسية ومنطق الأقلية والأكثرية. وخلال اللقاء، شدد الشيخ الخطيب على "ضرورة التفاهم بين السياسيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بروح توافقية، مما يستدعي العودة الى الحوار الذي يشكل الوسيلة الفضلى لتحقيق التوافق"، معتبراً أن "الخروج من النظام الطائفي ضرورة وطنية لتحقيق الاستقرار الوطني من خلال تطبيق اتفاق الطائف".وأكد "أن المجلس حاضن لكل اللبنانيين من دون تمييز بينهم ونرفض الشيعية السياسية ومنطق الأقلية والأكثرية.

وقال: نطالب السياسيين بالتزام الخطاب المعتدل الذي يعزز العيش المشترك ويخفف من حدة الاحتقان السياسي، مؤكداً أن المذاهب لا ينبغي ان تفرق بين الناس، وتنوعها لا يعطي تمايزاً في الحقوق والواجبات".



وطالب الخطيب العالم العربي والإسلامي بـ"التحرك الجاد والفعّال للجم الوحش الصهيوني الذي يرتكب حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الذي يُقتّل ويجوّع على مرأى ومسمع العالم، فالكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه والهزيمة ستكون مصير اجرامه".



بدوره، قال مخزومي بعد اللقاء:" زيارتنا اليوم لسماحته لتهنئته بشهر رمضان المبارك، وتمنياتنا ودعواتنا أن يحمي الله هذا البلد وأن تقف المجازر في فلسطين بحق أهلنا لأن ما نراه هو مأساة جماعية".

وقال: "نتمنى في هذا الشهر الفضيل أن نعمل جميعاً لكي نحمي هذا البلد من أن ينجر الى حرب كبيرة، ونحن مع تطبيق القرار 1701 ولكن مع تطبيقه بكل تفاصيله وليس باتجاه واحد، بالنسبة لنا يجب أن يكون هناك انتظام في الدولة وتوافقنا مع سماحته أنه يجب تطبيق اتفاق الطائف لأنه حتى اليوم يعتبر خريطة طريق مهمة واتفاق اعتمدناه في دستورنا، ويجب العمل لتطبيقه لمصلحة البلد، ولكي نستطيع السير بهذا الموضوع أولاً يجب الانتظام في الدولة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ذات مشروع اقتصادي إصلاحي كامل ونحن نعمل جميعاً على هذا الموضوع في هذه المرحلة".

وأضاف: بحثنا أيضا بالتحرك الذي تقوم به كتلة الاعتدال ضمن إطار تحريك المياه الراكدة بتطوير وانتخاب رئيس للجمهورية، بالنسبة لنا هذا المشروع هو مشروع لبناني من نواب لبنانيين تحت قبة البرلمان، وكتلة الاعتدال قاموا بزيارتنا ونحن وافقنا عليه ونحن مصرون على تطبيقه، نتمنى أن يمد الجميع أيديهم لبعضهم البعض لانتخاب رئيس للجمهورية ونتخطى الأنا الموجودة لمصلحة هذا البلد. وهناك فرصة مهمة العالم لم ينس لبنان والعالم يحاول أن يساعدنا لنتخطى هذه الصعوبات ولكن تمنياتنا نحن كلبنانيين بأن يكون لدينا القرار السياسي لننتخب رئيساً للجمهورية وعندها نستطيع أن نطلب من كل أحباء لبنان أن يساعدوننا".