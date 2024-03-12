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لبنان

بينهم 5 قادة كبار.. الجيش الإسرائيلي: قتلنا هذا العدد من عناصر حزب الله

Lebanon 24
12-03-2024 | 10:19
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه خلال 5 أشهر، "قُتل أكثر من 300 عنصر من حزب الله وأصيب أكثر من 750 من بينهم 5 قادة كبار". 
 
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، ضرب 4500 هدف للحزب. 
 
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وأكد أن "الهجمات المكثفة في الشمال تلحق الضرر بقدرات حزب الله الجوية والبرية وكذلك قيادته العليا". 
 
 

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