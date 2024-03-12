من داخل سيارة مرسيدس.. مسلحون أطلقوا النار على الشاب سمير

افادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين يستقلون سيارة من نوع مرسيدس بيضاء اللون أطلقوا النار على سمير عواد بالقرب من مجمع هرموش في ابي سمراء.

وأُصيب عواد بقدميه، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.