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لبنان

من داخل سيارة مرسيدس.. مسلحون أطلقوا النار على الشاب سمير

Lebanon 24
12-03-2024 | 10:34
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افادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين يستقلون سيارة من نوع مرسيدس بيضاء اللون أطلقوا النار على سمير عواد بالقرب من مجمع هرموش في ابي سمراء.
 
وأُصيب عواد بقدميه، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة. 
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أبي سمراء

مجمع هرموش

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