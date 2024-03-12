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لبنان

في هذا المسجد.. بخاري أدى صلاة العشاء والتراويح في أول أيام رمضان

Lebanon 24
12-03-2024 | 10:41
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 أدى سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، صلاة العشاء والتراويح في أول أيام رمضان في مسجد أبي بكر الصديق في خلدة، وسط حشود من المصلين من العشائر العربية وأهالي المنطقة.
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