سليمان فرنجيه بحث مع السفير البابوي شؤونا وطنية وكنسية

إستقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه، في دارته في بنشعي السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، في حضور الوزير السابق روني عريجي.

وكانت مناسبة لعرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة إلى شؤون كنسية ووطنية.