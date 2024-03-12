سماع صوت انفجار في البقاع.. هذه طبيعته

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت إنفجار في أرجاء المناطق البقاعية، تبيّن أنه ناتج عن قيام الجيش يتفجير صاروخ لم ينفجر في بلدة سرعين، كانت طائرة إسرائيلية أطلقته على البلدة اليوم.

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