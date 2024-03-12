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لبنان

إطلاق نار على شخص في بعلبك... نُقِلَ على الفور إلى المستشفى

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:00
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وقع إشكال في محلة رأس العين، داخل مدينة بعلبك.
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، عن تعرّض شخص لإطلاق نار، ونُقِلَ على الفور إلى مستشفى دار الأمل الجامعيّ.
 
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بعلبك

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