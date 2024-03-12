إطلاق نار على شخص في بعلبك... نُقِلَ على الفور إلى المستشفى

وقع إشكال في محلة رأس العين، داخل مدينة بعلبك.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، عن تعرّض شخص لإطلاق نار، ونُقِلَ على الفور إلى مستشفى دار الأمل الجامعيّ.