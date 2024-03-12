بسبب ما يحصل مع "الحزب"... هذا ما قرّره وزير إسرائيليّ

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير الإسرائيلي إسحق فاسرلوف قوله إنّه "لا ينوي المشاركة في جلسات الحكومة، حتى يتم المصادقة على قرار بخصوص مساعدة سكان الشمال".وذكر موقع "0404" الإسرائيلي، أنّ فاسرلوف بعث رسالةً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال فيها إنّه "لا يعقل أن لا تفي الحكومة بوعودها لسكان الشمال" مؤكّداً أنّه "لا ينوي المشاركة في اجتماعات الحكومة والتصويت، حتى صدور القرار في الحكومة، بشأن مساعدات سكان الشمال".كما طالبه "بالتدخل بشكلٍ عاجل، في قضية اتخاذ الحكومة قراراً، بشأن خط المواجهة في الشمال".وحذّر الوزير في رسالته من التهديد الأمني المتزايد في الشمال، مشيراً إلى أنّ "رؤساء السلطات ينهارون تحت العبء البيروقراطي من دون ردّ واسع كما هو مطلوب".ووفقاً لفاسرلوف، فإنّه منذ الاجتماع الذي عُقد في بداية العام، والذي تمّ فيه "التأكيد لرؤساء السلطات، في خط المواجهة مع لبنان، أنّ القرار الحكومي سيصدر خلال نحو 10 أيام، أي أكثر من 45 يوماً، لم يتم إحراز أي تقدّم حتى الآن". (الميادين)