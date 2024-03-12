بالأسماء... من استشهد في الغارة الإسرائيليّة على بلدة السفري اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد شخصين في الغارة الإسرائيليّة على بلدة السفري البقاعيّة هما:

- محمد يعقوب

- وشخصٌ من ال جعفر

وكان أفاد مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، أنّ الغارة الإسرائيليّة على بلدة السفري، استهدفت معمل بلاستيك على طريق السفري - سرعين.