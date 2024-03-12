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لبنان

بشأن صيانة الاوتوسترادات والطرقات.. هذا آخر ما قيل

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:35
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التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، اليوم، في مكتبه، في الوزارة، النائب فريد هيكل الخازن، حيث بحث معه آخر التطورات على الصعيد المحلي، كما جرى البحث في موضوع صيانة الطرق والاوتوسترادات الدولية.
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واكد حمية أن "موضوع صيانة الاوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، لها الأولوية، وخصوصا بأن أعمال الصيانة كانت قد توقفت عليها منذ سنوات بفعل الأزمة التي ضربت لبنان"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية هي بحاجة إلى الصيانة، والتي من بينها طرقات منطقة كسروان".
 
 
كما أكد أن"الوزارة ستعمل على قاعدة الأولويات، وستضع كل إمكاناتها المتوفرة للعمل على إنجاز هذه الأعمال في مختلف المناطق".
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